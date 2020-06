Rauch Fruchtsäfte 2019 erstmals mit mehr als einer Mrd. Euro Umsatz

Mit zwölf Niederlassungen und einem Exportanteil von 66,7 Prozent (2018: 66,4) sei der Rekordumsatz zu rund zwei Dritteln im Ausland erwirtschaftet worden. Weitere Kennzahlen gibt das in Familienbesitz befindliche Unternehmen traditionell nicht bekannt.

Coronakrise "herausfordernd"

Die Entwicklung für 2020 sei aufgrund der Coronakrise derzeit schwer einzuschätzen, für eine Prognose sei es zu früh, so Daniel Wüstner, Mitglied der Geschäftsführung, zur APA. "Wir sind grundsätzlich zuversichtlich, betrachten 2020 aber als herausfordernd", so Wüstner. Grund sei vor allem der Absatz in der Gastronomie. Man hoffe auf eine Erholung.

Rauch werde 2020 weiter sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit verstärken. So biete man seit vergangenem Jahr die Produktkategorie " Rauch Juice Bar" zur Gänze in recycelten PET-Flaschen an, diesen Wege wolle man in den nächsten Jahren bei allen Marken weiterverfolgen.

Zudem wolle man weiter auf die Trends Bioqualität und weniger Zucker setzen. Trotz der Treue zum Standort in Rankweil (Bezirk Feldkirch) verfolge man eine globale Strategie.