Verschwiegene Finanzplätze: Führungswechsel im "Schurken-Ranking"

Auch Konzerngewinne würden im großen Stil auf die Inseln verschoben: Die ausländischen Vermögen überstiegen die Wirtschaftsleistung der Caymans um mehr als das 1.500-fache.

Bewegung in den USA

Die USA bleiben auf Platz zwei, liegen nun aber vor der Schweiz. Zum einen fällt die Größe des Finanzplatzes - mit gut einem Fünftel der globalen Finanzdienstleistungen - ins Gewicht. Es sei entgegen aller Versprechen aber auch weiterhin möglich, gestohlenes Geld in den Staaten zu parken, kritisiert TJN. Durch ein neues Gesetz, das Privatstiftungen in New Hampshire ermöglicht, sei die Geheimhaltung sogar noch gestiegen.

Allerdings ist Besserung in Sicht. Im US-Repräsentantenhaus und Senat liegen Gesetzesvorhaben (Corporate Transparency Act, Illicit Cash-Act), die Missbrauch vorbeugen sollen.

Schweiz geschrumpft

Die Schweiz büßte ihren zweifelhaften Ruf als weltweit führender Schattenfinanzplatz vor allem deshalb ein, weil die Finanzgeschäfte mit Ausländern weniger geworden sind. Die eidgenössischen Steuerbehörden tauschen mehr Daten mit anderen Ländern aus.

Allerdings biete das Bankgeheimnis insbesondere Vermögenden aus Entwicklungsländern noch Schutz vor Verfolgung, weil diese Länder keine Abkommen mit der Schweiz durchsetzen können.