Raiffeisen Wien gründet virtuellen Stammtisch

Nicht gänzlich geschlagen geben will sich Kraft-Kinz, was die Samstagsöffnung betrifft. Der Test in der Filiale im Einkaufscenter Riverside in Liesing habe zwar viele Kunden angelockt, sie hätten aber vor allem Zahlungsverkehr abgewickelt. Die Umsätze seien daher nicht zufriedenstellend gewesen. "Wir werden aber heuer wieder in Wien am Samstag punktuell öffnen."