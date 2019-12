Raiffeisen treibt Digitalisierung der Wiener Filialen voran

Untertags ist die Bankfiliale „eine Schnittstelle zwischen der analogen und der digitalen Welt“. Nach den offiziellen Öffnungszeiten soll sie zum „Ort der Begegnung werden“ – etwa mit Vernissagen oder Lesungen. So stellt sich Klaus Buchleitner die Filialzukunft vor. Der Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien sowie der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien belässt es nicht bei der Vision, sondern investiert auch. Mehr als 20 Millionen Euro werden in den Umbau und die Modernisierung der Wiener Raiffeisen-Filialen gesteckt. Als Erste der neuen Art wird die Filiale in der Hollandstraße in Wien-Leopoldstadt im ersten Halbjahr 2020 eröffnet.

Keine Schließungen mehr

Die Zeit der Filialschließungen ist jedenfalls vorbei. „Wir wollen das Netz nicht weiter ausdünnen“, so Buchleitner im Klub der Wirtschaftspublizisten. Dieses Netz in Wien besteht jetzt aus 21 Bezirksbanken, fünf Regionalzentren und einem Private-Banking-Standort. In Niederösterreich gibt es nach einer Reihe von Fusionen jetzt 53 Raiffeisen-Banken mit gut 400 Bankstellen.