Raiffeisen-Top-Manager: "Wirtschaft wird rasch wieder anspringen"

Biden will seine „Kauft amerikanisch!“-Kampagne forcieren, um die heimische Produktion zu unterstützen. Klingt wie „America first“.

Gegen „America first“ lässt sich an sich nichts sagen. Das ist aus Sicht jedes US-Politikers völlig legitim. Doch in den vergangenen vier Jahren war damit wohl eher „America only“ gemeint. Die US-Politik wird unter Biden strategisch wieder in ruhiges Fahrwasser gelangen.

Obwohl die USA auf einem riesigen Schuldenberg sitzen, will Biden mit Billionen-Paketen die Wirtschaft ankurbeln und so die Schulden reduzieren. Klappt das?

Das Schuldenproblem über Wachstum anzugehen, ist durchaus richtig. Ein strenger Sparkurs allein würde möglicherweise eine Abwärtsspirale verursachen. Ausschlaggebend wird sein, in welche Bereiche die USA investieren werden. Notwendig sind zum Beispiel Investments in die Energieversorgung.

Allgemein wird weiterhin ein harter Kurs in der China-Politik erwartet.

Da muss man die aggressive Rhetorik, die in Begriffen wie Wirtschaftskrieg oder Handelskrieg zum Ausdruck kam, von der Realität unterscheiden. In Wirklichkeit handelt es sich um einen Wettbewerb, der in seiner Dimension schon länger absehbar war. China punktet dabei mit einer sehr konsequenten Strategie mit dem Ziel, zur globalen Nummer eins aufzusteigen.