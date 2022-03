Raiffeisen Research: Heuer 6,5 Prozent Inflation im Jahresschnitt

In der Vergangenheit hätten sich hohe Inflationsraten von 6 bis 7 Prozent ausgesprochen günstig für Wohnimmobilien erwiesen, heißt es in der an sich zum Thema Immobilien gedachten Analyse. Erst ein Stagflationsszenario, also nochmals deutlich höhere (kostengetriebene) Inflationsraten in Verbindung mit niedrigem bis negativem realen BIP-Wachstum dürfte auf dem Wohnimmomarkt zu realen Wertverlusten führen, wird betont.

Dynamisches Jahr

"Ein solches Szenario wird von uns aber nicht unterstellt. Wir rechnen daher mit einem abermals dynamischen Jahr auf dem österreichischen Wohnimmobilienmarkt und einem österreichweiten Anstieg der Wohnimmobilienpreise von etwa 8 Prozent", heißt es.

Ungeachtet dessen gelte: Das absehbar abermals hohe Preiswachstum im Gesamtjahr 2022 dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass das zweite Halbjahr angesichts verschärfter Kreditvergabestandards (angekündigt ab Jahresmitte) und gesunkener Leistbarkeit wohl weniger dynamisch verlaufen dürfte als das erste - ein Trend, der sich laut Raiffeisen Research zumindest auch 2023 fortsetzen dürfte. Ebenso würden die wohl auch mittelfristig erhöhten Baukosten einen nachfrage- und damit letztendlich preisdämpfenden Faktor darstellen.