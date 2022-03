Burger King will raus aus Russland, Filialen bleiben offen

Der Konzern habe jedoch jegliche UnterstĂŒtzung des Filialnetzes eingestellt und investiere selbst nicht mehr in Russland. Die GeschĂ€fte abzuwickeln sei wegen der VertrĂ€ge aber schwierig und dĂŒrfte die Zustimmung russischer Behörden erfordern.

Mit dieser sei nicht schnell zu rechnen. Der Ausstieg sei ein komplizierter rechtlicher Prozess, der sich hinziehen dĂŒrfte, so RBI-Chef Shear.

HygienemÀngel

Burger Kings Rivale McDonald's hatte in der vergangenen Woche angekĂŒndigt, seine rund 850 Schnellrestaurants in Russland zu schließen. In Deutschland ist Burger Kings Partner Kolobov indes noch durch Konflikte um angebliche HygienemĂ€ngel und schlechte Arbeitsbedingungen in Erinnerung.

2014 hatte die Kette ihm deshalb die Lizenz gekĂŒndigt. SpĂ€ter einigte man sich auf den Weiterbetrieb der von seinem Unternehmen kontrollierten 84 Filialen in Deutschland.