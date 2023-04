Raiffeisen-Holding NÖ-Wien: Trotz Russland weiter in der Gewinnzone

Mögliche Käufer des RBI-Russlandgeschäfts könnte zum Beispiel eine chinesische oder indische Bank sein, die gute Beziehungen zum Kreml hat, meinen Experten, die einen Rückzug jedoch für schwierig halten. Dieser sei schließlich ohne Genehmigung russischer Behörden nicht möglich und am Ende würde Putin profitieren.

Hohe Kapitalquoten

Zurück nach Österreich. Trotz des schwierige Marktumfeldes erwirtschafteten die einzelnen Sparten der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien positive Ergebnisse.

Auf weiterhin hohem Niveau sind die Kapitalquoten: Die harte Kernkapitalquote (CET-1 Ratio) liegt bei 18,1 Prozent (Vorjahr: 19,9 Prozent), ebenso die Gesamtkapitalquote (TC-Ratio) mit 20,0 Prozent (22,2 Prozent).

Die Kernkapitalquote sagt aus, inwieweit die Risikopositionen durch eigene Mittel gedeckt sind, sprich wie dick der Risikopuffer einer Bank ist. Die Kernkapitalquote gilt darum als wichtige Zahl, um Stabilität und Stärke einer Bank zu beurteilen.

Bestes Ergebnis der Geschichte

Übrigens: Die 44 niederösterreichischen Raiffeisenbanken konnten ihr Ergebnis erneut steigern und verzeichneten 2022 zum zweiten Mal in Folge das beste Ergebnis ihrer Geschichte: Sie verbuchten ein Betriebsergebnis von 388,4 Millionen Euro (299,5 Mio.) und ein EGT von 321,1 Millionen Euro (288,1 Mio. Euro).

Das laufende Geschäftsjahr beurteilt Höllerer positiv. Das operative Geschäft entwickle sich weiterhin sehr gut. Besonders erfreulich steche dabei der Agrarbereich hervor.

Keine Pleitewelle

Auch die während der Covid-Krise oft vorhergesagte Pleitewelle bei den Unternehmen bleibe aus. Die Kreditausfälle betrugen im Vorjahr gerade einmal 1,5 Prozent vom gesamten Kreditumfang, wie Vorstandsdirektorin Claudia Süssenbacher betont. Zum Vergleich: Vor Covid im Jahr 2019 lagen die Kreditausfälle bei 1,3 Prozent.

Positiv entwickelt sich laut Management auch die Neupositionierung der Bank als Stadtbank in Wien. So wurden im Vorjahr eine Milliarde Euro an Neu-Krediten vergeben, sagt der dafür verantwortliche Vorstandsdirektor Martin Hauer.

Hohe Aufmerksamkeit schenkt man in der Holding und den Beteiligungen abseits der Herausforderungen durch Krieg, Inflation und hohen Energiepreisen dem Thema Cyber-Security, wie der zuständige Vorstandsdirektor Roland Mechtler betont. „Wir waren bisher noch keinem großen Hackerangriff ausgesetzt, sind aber permanent an dem Thema dran.“