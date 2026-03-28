Mega-Deal für Raiffeisen Bank in Rumänien

Die Raiffeisen Bank International hat in der Nacht auf Samstag bekannt gegeben, dass sie die rumänischen Geschäftsbereiche der BBVA-Tochter Garanti für 591 Millionen Euro übernehmen werde. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt des Closings sowie der regulatorischen Genehmigungen, teilte die RBI in einer Aussendung mit. Das Closing der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.

"Die RBI verfügt über eine starke Kapitalausstattung und strebt sowohl organisches Wachstum als auch solches durch Akquisitionen in ihren Kernmärkten an. Diese Transaktion ist ein bedeutender strategischer Schritt in einem der attraktivsten Bankenmärkte in Zentral- und Osteuropa, in einem Land, das wir sehr gut kennen", sagte RBI-CEO Johann Strobl.