RBI plant Millionen-Kauf: Das ist das geheime Ziel

Die Raiffeisen Bank International (RBI) steht kurz vor einem Abschluss einer Vereinbarung zum Kauf der rumänischen Bank Garanti BBVA Romania . Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

DieRBI habe angeboten, etwa das 1,2-Fache des Buchwerts für Garanti zu zahlen, sagten die Personen. Auf Grundlage der Bilanzdaten des vergangenen Jahres würde dies einen Preis von rund 550 Millionen Euro bedeuten, so eine der Personen.

Obwohl die Gespräche weit fortgeschritten seien, könnten sie sich noch verzögern oder scheitern, erklärten die Personen, die anonym bleiben wollten. Vertreter von BBVA und der RBI lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Garanti Bank Romania ist Teil der türkischen Bankengruppe Garanti BBVA. Diese wiederum gehört mehrheitlich zur spanischen Großbank BBVA. Diese konzentriert sich strategisch vor allem auf Spanien, Mexiko, Südamerika und die Türkei. Rumänien ist innerhalb des Konzerns nur ein kleiner Nebenmarkt und wird sogar über die türkische Tochterbank verwaltet, nicht direkt von Spanien aus. Dadurch hat das Geschäft für die Gruppe weniger strategische Bedeutung. Die Garanti hält nur rund zwei Prozent Marktanteil und machte 2024 rund 27 Millionen Euro Gewinn bei einer Bilanzsumme von rund 3,3 Milliarden Euro.

Banken in ganz Osteuropa versuchen derzeit, ihren Marktanteil in der fragmentierten Region durch Übernahmen zu vergrößern, um eine Größe zu erreichen, die größere Skaleneffekte und profitablere Geschäftsmodelle ermöglicht. Der Kauf des Garanti-Geschäfts würde Raiffeisen gemessen an der Bilanzsumme zur drittgrößten Bank in Rumänien machen.

Der scheidende RBI-Chef Johann Strobl sagte im Januar, dass die Bank zusätzliches Kapital für Übernahmen zur Verfügung habe und an möglichen Transaktionen in Rumänien interessiert sei, ohne konkrete Ziele zu nennen.