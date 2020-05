Rätselhafter Selbstmord von Tata-Chef Slym

Noch in der Vorwoche sagte der Vorstandschef in einem Interview, dass Tata vielleicht geschwächt, aber nicht out sei. "Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Position mit neuen Modellen zurückerobern", so seine Worte. Kopfzerbrechen machte ihm zuletzt der Tata Nano, das mit rund 1700 Euro billigste Auto der Welt. Die Verkaufszahlen blieben am Heimatmarkt weit hinter den Erwartungen. Slym wollte mit Verbesserungen die Ablehnung der Inder gegenüber dem Nano abbauen. " Karl zeigte eine starke Führungsrolle", sagte Cyrus Mistry, Aufsichtsratschef und Miteigentümer des Konzerns, zum Ableben. "Der Tod kommt zu einem Zeitpunkt, als Tata gerade im Begriff gewesen ist, den Turnaround zu schaffen", sagte Branchenanalystin Anil Sharma. Die Ergebnisse seiner Arbeit würde man erst in ein oder zwei Jahren sehen. Einstweilen sind die Tata-Aktionäre pessimistisch: Die Aktie verlor sechs Prozent.