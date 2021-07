Rabattportal Groupon stellt Dienst in Österreich ein

Das US-Rabattportal Groupon hat seinen Dienst in Österreich vor einigen Tagen eingestellt. Wer die österreichische Website von Groupon aufruft, erhält folgende Information: "Es tut uns leid, Sie informieren zu müssen, dass Groupon am 25. Januar 2016 seine Geschäftstätigkeiten in Österreich eingestellt hat und wir Ihnen daher heute keine Deals anbieten können."