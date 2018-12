Rabatte für Neuwagen erzielen in Deutschland neue Höchstwerte

Die Dieselkrise und die in Folge verhängten Fahrverbote wirken sich auch auf die Preise von Neuwagen in Deutschland aus. Und zwar weniger auf die Listenpreise, sondern auf die Summe, die die Käufer beim Händler bezahlen. Denn die Rabatte erreichen in Deutschland Höchststände. Das geht aus einer Untersuchung des CAR Centers der Universität Duisburg-Essen hervor.

Demnach erhielten die Neuwagenkäufer 2018 damit im Durchschnitt 40,3 Prozent höhere Nachlässe als im Jänner 2010. „Man kann also durchaus von einer Art ’Reparaturrabatt sprechen, der dazu beitragen sollte, die Dieselkrise zu beruhigen“, so CAR-Center-Leiter Ferdinand Dudenhöffer. Das seien einerseits höhere „übliche“ Rabatte, zum anderen deutlich mehr Sonderaktionen wie die vielfältigen Abwrack- und Wechselprämien. In Österreich ist die Situation ein wenig anders, da es keine Fahrverbote gibt und auch weniger Sonderaktionen.