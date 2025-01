Warum viele Installateure "fürchterlich sauer" auf FPÖ und ÖVP sind

"Die Branche ist sehr verärgert", sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Verbandes PV Austria. "Die FPÖ hat die Mehrwertsteuerbefreiung mitbeschlossen. Sie würde regulär mit Ende 2025 auslaufen. Dass man sie jetzt ohne Not heraus vorzeitig beendet und dadurch Arbeitsplätze gefährdet, ist absolut nicht nachvollziehbar." Im Gegensatz zu dem, was man dadurch in der Branche und in der Bevölkerung anrichte, seien die Ersparnisse nur gering.

Die Regierungsverhandler gehen von 175 Millionen Euro mehr im Staatshaushalt durch das Comeback der Mehrwertsteuer auf kleine PV-Anlagen (bis 35 kW) aus. Immitzer spricht von maximal 60 Millionen Euro. Die Reaktionen am PV-Markt seien jedenfalls enorm. Einerseits herrscht bei vielen Torschlusspanik. Sie kaufen PV-Anlagen noch rasch mit Nullsteuersatz. Andere wiederum ziehen bereits zugesagte Aufträge wieder zurück. Ein Kostenunterschied von 1.500 Euro sei für manche Auftraggeber bereits entscheidend.