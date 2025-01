„Raus aus Öl und Gas“ ohne Budget: Appell der Gewerke, Fördertöpfe rasch zu füllen

In einem offenen Brief (Link am Ende des Artikels) beklagen 20 namhafte Unternehmen den Stopp bei der Förderaktion „Raus aus Öl und Gas“. Im Dezember verzeichnete das Klimaministerium einen Run auf die Förderung, da sich im Zuge der Budgetkrise abzeichnete, dass die Förderung beendet oder nur mehr auf Sparflamme fortgesetzt wird. Am 21. Dezember war der aktuelle Fördertopf dann leer, die Förderaktion „Raus aus Öl und Gas“ sowie der Sanierungsbonus wurden abrupt gestoppt.

Allen Ankündigungen zum Trotz, dass die Förderungen fortgesetzt werden, ist die Situation unklar. Wann und zu welchen Bedingungen weiter gefördert wird, ist offen. Insbesondere, ob zukünftige Förderungen auch rückwirkend für Investitionen im Winter und Frühjahr gelten werden.