Akzeptanz von erneuerbaren Energien auf tiefstem Stand seit 10 Jahren

Seit 2015 erstellen die WU Wien, das Beratungsunternehmen Deloitte und Wien Energie jährlich einen Stimmungsbarometer zum Thema erneuerbare Energien . Am Donnerstag wurde die aktuellste Auswertung vorgelegt. Das wichtigste Ergebnis: Die Zustimmung zu Solar-, Wind- und Wasserkraftprojekten in der eigenen Gemeinde ist auf einem Tiefststand angekommen. 60 Prozent sind aber immer noch dafür .

Energiesparen verliert laut der Studie an Priorität . Der Anteil jener Menschen, die keinerlei Energiesparmaßnahmen treffen, stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr von 18 auf 22 Prozent. Ihre Motive sind unklar. "Manche Menschen könnten die Ansicht vertreten, schon genug Maßnahmen gesetzt zu haben, manchen könnte das Thema weniger wichtig sein", sagt Hampl. Angesichts der aktuell steigenden Energiekosten wird es spannend, wie das Ergebnis der nächsten Befragung in diesem Punkt ausfällt.

Die höchste Akzeptanz genießen Photovoltaikanlagen auf Hausdächern und Fassaden . Sie sollen laut den 1.157 Befragten am ehesten ausgebaut werden. Dahinter folgen kleine Wasserkraftwerke und Windenergieanlagen. Neuen PV-Anlagen in der Freifläche und großen Wasserkraftwerken gegenüber herrscht größere Skepsis. Insgesamt bleibt Photovoltaik das "Liebkind" der österreichischen Bevölkerung, sagt Studienautorin Nina Hampl von der WU Wien.

In Europa schreitet die Energiewende zügig voran . Wie der Thinktank Ember in einem neuen Bericht aufzeigt , kommt in der EU 47,5 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien . 2024 wurden rund 17 Prozent des Stroms mit Windkraft erzeugt. Solarenergie hat den größten Zuwachs (plus 21,7 Prozent) und liefert mit 11 Prozent nun mehr Strom als Kohle.

Stromspeicher heben ab

Für Michael Strebl, dem Vorsitzenden der Wien Energie-Geschäftsführung, ist klar, dass der Bereich Energie oft von "anderen Themen-Großwetterlagen" überlagert wird: "Auch während der Corona-Pandemie war die Zustimmung zu erneuerbaren Energien geringer, jetzt ist das Thema Teuerung im Vordergrund." Der Trend zur Eigenstromproduktion halte jedoch an. Im vergangenen Jahr wurden zwar weniger neue PV-Anlagen wie 2023 installiert, aber der Wert ist immer noch hoch. 27 Prozent der Befragten geben an, dass ihr Wohngebäude über eine PV-Anlage verfügt.

Rasant am steigen ist der Anteil jener Haushalte mit PV-Anlage, die auch einen Stromspeicher besitzen. Derzeit beträgt er 39 Prozent. Speicher werden dabei erst seit 2020 in größerem Stil erworben. Weiterhin hoch ist das Interesse der Bevölkerung, sich an der Energiewende zu beteiligen, etwa in Form von Energiegemeinschaften oder Bürgerbeteiligung. Wie Strebl schildert, war beim jüngsten Wiener Beteiligungsprojekt das Kontingent an PV-Modulen auf der Busgarage Leopoldau bereits acht Stunden nach Auflage ausverkauft.