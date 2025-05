Verdächtige Bauteile aus China: Wie verwundbar sind Solaranlagen?

Befinden sich in vielen Solaranlagen Bauteile aus China , die eine Sabotage der Stromnetze ermöglichen? Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, haben US-Ermittler in den Wechselrichtern von Photovoltaikanlagen verdächtige Komponenten ausgemacht.

Was haben die US-Ermittler konkret gefunden?

Die Rede ist von verdächtigen Funkmodulen in den Wechselrichtern. Die sind zwar prinzipiell so konstruiert, dass Fernzugriff für Updates und Wartungen möglich ist, die konkreten Module waren aber nicht in den Produktunterlagen dokumentiert. Laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen, auf die sich die Nachrichtenagentur Reuters beruft, bieten sie zusätzliche Kommunikationskanäle, über die Schutzmechanismen umgangen werden können. Um welche Wechselrichter von welchen chinesischen Herstellern es sich konkret handelt, ist nicht bekannt.

Welche Folgen könnte die Manipulation von Wechselrichtern haben?

Im schlimmsten Fall könnten die Komponenten dazu genutzt werden, um ein Blackout zu verursachen. Wechselrichter wandeln den Strom den in Solarmodulen erzeugten Gleichstrom (DC) zu Wechselstrom (AC) um. Sie steuern auch, wo der Strom hingelenkt wird. Ob er etwa in das Stromnetz eingespeist wird oder ob er im Haushalt verbraucht wird. Werden Wechselrichter gesammelt abgeschaltet oder wird die Lenkung manipuliert, könnte im Stromnetz ein Spannungsabfall verursacht werden. Ein kurzfristiger Spannungsabfall war auch die Ursache für das Blackout in Spanien und Portugal Ende April.

Wäre das auch im konkreten Fall möglich?

Die US-Energiebehörde ist gerade dabei, das Risiko zu bewerten, das von den in China hergestellten Wechselrichtern ausgeht. Aus der Ferne lasse sich das nicht beurteilen, sagt Hubert Fechner, Vorstand der Technologieplattform Photovoltaik Austria. Tatsache sei, dass die Photovoltaikinfrastruktur mittlerweile auch zu den zentralen kritischen Infrastrukturen zählt und auch eine gewisse Vulnerabilität aufweise. In vielen Regionen Europas kommt zu manchen sonnigen Zeiten mittlerweile der überwiegende Anteil des Stroms aus PV-Anlagen. Eine Gefahr für die Stabilität des Stromnetzes sei durch die Manipulation von Komponenten jedenfalls gegeben. Was den konkreten Verdacht betrifft, ist Fechner skeptisch. Möglich sei auch, dass ein solcher Verdacht bewusst in die Welt gesetzt werde. Etwa um auf die Dringlichkeit des Themas hinzuweisen.