Puls4-Investorenshow: Geld fürs erste digitale Bestattungshaus

Im Herbst 2018 ging benu.at online, das erste digitale Bestattungshaus Österreichs. Vom Sarg oder der Urne bis zum Blumenschmuck und dem Trauerredner – alles kann von zu Hause aus geplant werden, und zwar mit exakten Preisangaben. Zum Angebot gehört auch ein „Digitaler Nachlass-Service“, um Spuren im Internet zu löschen. Oder sehr individuelle Bestattungen, wie Feuer-, Baum- oder Flussbestattungen.

Nach der erfolgreichen Testphase im Großraum Wien wird Benu sein Angebot nun auf ganz Österreich ausweiten. Gemeinsam mit rund 15 Bestattungspartnern will Benu (das ist der Name des altägyptischen Totengottes in Vogelgestalt) ein modernes, gleichzeitig aber auch regionales Angebot bieten. Auch Menschen, die sich Gedanken über den eigenen Abschied machen und vorsorgen wollen, stehen nun Online-Angebote zur Verfügung.