Protest vor der IAA: "E-Autos nehmen genauso Platz weg"

Ein schwarzer Block ist schon frühmorgens zu sehen. Nein, es sind keine Demonstranten: Polizisten in schwarzer Uniform haben sich vor dem Haupteingang zur Internationalen Automobilitätsmesse IAA aufgebaut. Kurz darauf sitzen die ersten Aktivisten des Bündnisses „Sand im Getriebe“ in weißen Overalls am Boden und halten Plakate in die Luft: „ Autos sind überholt“ oder „Spielplätze statt Parkplätze“. Ihre Forderungen: autofreie Städte, kostenloser öffentlicher Nahverkehr und Ausbau von Fahrradwegen.

Gab es am ersten Besuchertag bei den Fahrraddemos und Fußgängerprotesten kaum Berührung zwischen Messebesuchern und Protestierenden, kommen sie am Sonntag nicht aneinander vorbei. Da wären jene, die am Weg zur IAA sind, und Autos als alternativlos sehen oder davon fasziniert sind. Und davor sitzend jene, die darin keine Zukunft sehen, sondern einen Stadtpanzer, der Platz verbraucht und für einen immensen Anteil an Co2-Emissionen verantwortlich ist.