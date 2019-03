Prognose: Neun von zehn neue Jobs an Nicht-Österreicher

Interessant, wie rasch sich Alters- und Ausbildungsniveau verschieben. Während die Zahl der unter 25-Jährigen am Arbeitsmarkt um elf Prozent schrumpfte und jene im Haupterwerbsalter konstant blieb, legte die Gruppe der über 50-Jährigen binnen zehn Jahren um 69 Prozent oder 459.000 Personen zu.

In der relativ kurzen Zeit verringerte sich der Anteil an Personen mit maximal Pflichtschule von 41 auf 37 Prozent, während sich der Akademikeranteil von 13 auf 18 Prozent erhöhte. Weil aus dem Ausland vor allem Männer kommen, stieg der Frauenanteil am Arbeitsmarkt nur leicht auf 46,3 Prozent. Die EU-Kommission lobt in ihrem Länderbericht für Österreich zwar die steigende Frauen-Erwerbsquote, verweist aber zugleich auf die hohe Teilzeitquote von 47 Prozent, die weit über EU-Schnitt liegt.