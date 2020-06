Hypo treibt Staatsschulden auf über 80 Prozent des BIP

Europas Wirtschaft scheint die jahrelange Krise überwunden zu haben. Das ist die gute Nachricht aus der aktuellen Konjunkturprognose der EU-Kommission. Die schlechte: Das Wachstum nimmt nur langsam Fahrt auf. So bleiben Arbeitslosigkeit und Schuldenberge weiter bedrohlich hoch.

Größte Gefahr für den zaghaften Aufschwung sei die Krise in der Ukraine, sagte EU-Kommissar Siim Kallas (er vertritt Währungskommissar Olli Rehn, der im EU-Wahlkampf aktiv ist) bei der Präsentation der Frühjahrsprognose am Montag in Brüssel: "Wenn wir uns anschauen, welche Risiken es für die europäische Wirtschaft derzeit gibt, so sind es vor allem die Spannungen und Unsicherheit um uns herum, insbesondere in Bezug auf die Krise in der Ukraine." Vor allem EU-Staaten mit engen Beziehungen zu Russland, wie etwa Zypern, könnten darunter noch besonders leiden.