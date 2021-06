Prognose: Aktienkurse sollten weiter steigen

In der Geldpolitik kommt es auf jede kleinste Formulierung an. Der Rat der Europäischen Zentralbank ( EZB) gehe davon aus, dass die Zinsen für längere Zeit auf ihrem aktuellen Niveau bleiben werden, hieß es nach der Juni-Sitzung der EZB. Der bis dahin übliche Zusatz "oder auf einem niedrigeren Niveau" war plötzlich verschwunden. Für Veranlagungs-Experten war das ein erster Schritt der EZB in Richtung Ausstieg aus der ultralockeren Euro-Geldpolitik. Bei der nächsten EZB-Sitzung in eineinhalb Wochen "wird ein weiterer Fingerzeig erwartet", sagt Martin Lück vom US-Investmentfondsriesen BlackRock. Er leitet die Kapitalmarktstrategie in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa und geht davon aus, dass die EZB "einen sanften Entzug vorbereitet".

Bei BlackRock sieht man diese Entwicklung durchaus positiv. "Wir schauen nicht mehr in den Deflationsabgrund, das ist eine wesentliche Veränderung", sagt Lück. Dass die Inflation im Euroraum noch immer sehr tief ist, findet der BlackRock-Manager keineswegs beunruhigend: "Es gibt viele Kräfte, die gegen eine höhere Inflation wirken, von der Demografie bis zur Digitalisierung."

Die langfristigen Zinsen (im Anleihenbereich) werden nur ganz langsam steigen, sagt Lück voraus. Der reale Ertrag, also die Rendite abzüglich der Inflation, werde auf Sicht von ein bis zwei Jahren nahe null bleiben. Die Konsequenz der BlackRock-Experten: Sie raten dazu, Aktien in der Veranlagung mehr Gewicht zu geben.