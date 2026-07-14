Allergen-Warnung: Lidl ruft Dubai Style-Eis zurück
Zusammenfassung
- Lidl Österreich ruft das Produkt „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis“ (500 ml/300 g) wegen möglicherweise nicht deklarierter Cashewkerne zurück.
- Betroffen sind ausschließlich Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.12.2027 und der Charge D2W50J25R1, andere Produkte sind nicht betroffen.
- Allergiker sollen das Eis nicht verzehren und können es in allen Lidl-Filialen in Österreich auch ohne Kassenbon gegen Kaufpreiserstattung zurückgeben.
Lidl Österreich hat via Aussendung über einen Warenrückruf informiert: Betroffen ist das Produkt „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis“ in der 500-ml-Packung (300 Gramm). Der niederländische Hersteller De Jongs Ijs kann nicht ausschließen, dass in dem Eis Cashewkerne enthalten sind, die auf der Verpackung nicht angegeben wurden.
Der Rückruf betrifft ausschließlich Packungen mit folgenden Angaben:
Mindesthaltbarkeitsdatum: 08.12.2027
Charge: D2W50J25R1
Andere Produkte des Herstellers De Jongs Ijs sowie weitere Produkte der Marke „1001 delights“ sind nicht von dem Rückruf betroffen.
Warnung an Allergiker
Personen mit einer Allergie gegen Cashewkerne sollten das betroffene Produkt auf keinen Fall verzehren. Der Verzehr kann allergische Reaktionen auslösen. Für Personen ohne Cashewkern-Allergie ist das Eis hingegen unbedenklich und kann weiterhin konsumiert werden.
Das betroffene Eis kann in allen Lidl-Filialen in Österreich zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Kunden werden gebeten, das Produkt nicht zu verzehren, sondern zur nächsten Filiale zu bringen.
Kundenservice und Fragen
Bei Fragen steht der Lidl-Österreich-Kundenservice unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 18:00 Uhr zur Verfügung.
Der Hersteller De Jongs Ijs entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
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