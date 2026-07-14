Allergen-Warnung: Lidl ruft Dubai Style-Eis zurück

Lidl Österreich hat via Aussendung über einen Warenrückruf informiert: Betroffen ist das Produkt „1001 delights Dubai Style Schokolade Pistazien Eis“ in der 500-ml-Packung (300 Gramm). Der niederländische Hersteller De Jongs Ijs kann nicht ausschließen, dass in dem Eis Cashewkerne enthalten sind, die auf der Verpackung nicht angegeben wurden.

Der Rückruf betrifft ausschließlich Packungen mit folgenden Angaben:

Mindesthaltbarkeitsdatum: 08.12.2027

Charge: D2W50J25R1

Andere Produkte des Herstellers De Jongs Ijs sowie weitere Produkte der Marke „1001 delights“ sind nicht von dem Rückruf betroffen.