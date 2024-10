Produktrückruf bei Hofer: Landjäger-Würstel mit EHEC kontaminiert

Der Diskonter Hofer und sein Lieferant Sorger Wurst- und Schinkenspezialität GmbH rufen den Artikel „Frauentaler Landjäger 200 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 19.11.2024 und der Charge SOR4764247 aufgrund einer Kontamination mit EHEC (enterohämorrhagische E.coli) zurück.

"Wegen einer möglichen Kontamination mit EHEC wird vom Verzehr des genannten Produktes abgeraten. Das Produkt war in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Steiermark und Südburgenland in den Hofer-Filialen erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt", heißt es in eienr Aussendung. "Das Produkt kann in allen Hofer-Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kund:innen auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. "