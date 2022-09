Produktionsstopp droht: Entlastungen für Betriebe gefordert

Ein Viertel der oberösterreichischen Betriebe kann einen Produktionsstopp in den kommenden Monaten - vor allem aufgrund der hohen Energiepreise - nicht ausschließen. Das ergab eine aktuelle Blitzumfrage der Industriellenvereinigung (IV) OÖ zur Energiekrise, an der 80 Betriebe teilnahmen. Die Bundesregierung müsse rasch Entlastungsmaßnahmen beschließen, forderte die IV in einer Presseaussendung am Montag.

Joachim Haindl-Grutsch, Geschäftsführer der IV OÖ fürchtet wegen der "überdurchschnittlich hohen Energiepreise in Österreich im weltweiten und sogar im europäischen Vergleich" um die Wettbewerbsfähigkeit der global tätigen oberösterreichischen Industrie.

Für rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer würden abgesicherte Preise bzw. laufende Verträge zumeist mit Jahresende auslaufen. Einige - energieintensive - Unternehmen seien noch für die kommenden zwei bis drei Jahre abgesichert. Den Rest treffe die Preisexplosion schon jetzt. Der Energiekostenanteil an den Gesamtkosten des Unternehmens rangiere von weniger als einem bis zu 25 Prozent und habe sich mancherorts bereits verdoppelt bis versiebenfacht.

Etwa ein Viertel könne die gestiegenen Kosten vollständig, 60 Prozent teilweise und 15 Prozent gar nicht weitergeben. Bereits jetzt sei bei rund einem Viertel der Unternehmen ein kostendeckender Betrieb nicht mehr möglich. Diese Zahl werde sich weiter kräftig erhöhen. Schon jetzt gehen Aufträge aufgrund fehlender Wettbewerbsfähigkeit verloren, Umsätze brechen ein, skizzierte die IV.