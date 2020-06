Produktion von Nahrungsmittel ankurbeln

Die landwirtschaftliche Produktion muss in den nächsten 40 Jahren um 60 Prozent wachsen, um die steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln zu befriedigen. Doch zusätzliche Agrarflächen fehlen, vorhandene Flächen sind stark ausgebeutet. Viele Länder kämpfen mit Wasserknappheit, Wetterextreme sind ein zunehmendes Risiko.

Der Schlüssel, so der Bericht, liege in der Steigerung der Produktivität. Nur so können Ernährungssicherheit gewährleistet werden. Länder wie Brasilien, China, Indonesien, Thailand, der Russischen Föderation und der Ukraine haben erhebliche Investitionen getätigt haben, um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern.

Gleichzeitig ist es notwendig, die nachhaltige Nutzung der verfügbaren Flächen und Gewässer, die Ökosysteme und Fischbestände zu verbessern. Maßnehmen zur Reduktion des Lebensmittelabfall seien erforderlich.