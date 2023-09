Pro Kopf 65.330 Euro: Österreicher sind 18. reichsten Menschen der Welt

Nach dem stärksten Rückgang der weltweiten Geldvermögen seit der Finanzkrise im Vorjahr rechnet der deutsche Versicherer Allianz für heuer wieder mit Zuwächsen. Für den erwarteten Anstieg um rund sechs Prozent spreche die Entwicklung an den Aktienmärkten, erklärte der Versicherungskonzern am Dienstag anlässlich der Vorlage seiner jährlichen Vermögensstudie ("Global Wealth Report"). Österreich rangiert weiterhin unter den Top-20 reichsten Staaten.

Das durchschnittliche Wachstum der globalen Geldvermögen dürfe sich nach Einschätzung der Allianz-Volkswirte in den nächsten drei Jahren zwischen vier und fünf Prozent einpendeln. Im Vorjahr 2022 waren die Vermögen der Menschen rund um den Globus erstmals seit 2008 in Summe geschrumpft. Der Ukraine-Krieg, ein abgewürgter Post-Corona-Aufschwung und die hohe Inflation hatten die Wirtschaft und die Märkte unter Druck gesetzt, so der Versicherer.

Die Volkswirte der Allianz kommen in ihren Berechnungen für 2022 auf ein Minus von 2,7 Prozent zum Jahr davor. Insgesamt gingen demnach Finanzanlagen im Wert von 6,6 Billionen Euro verloren. Das Brutto-Geldvermögen privater Haushalte in den 57 untersuchten Staaten - einschließlich Schulden - summierte sich Ende vergangenen Jahres auf 233 Billionen Euro. Abzüglich von Schulden ergab sich demnach ein Nettogeldvermögen von knapp 177 Billionen Euro Ende 2022 - ein Rückgang um 5,1 Prozent binnen Jahresfrist.

Gleichmäßig verteilt ist die Summe aber nicht: Die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung - etwa 560 Millionen Menschen in den 57 untersuchten Ländern - besitzen laut Allianz zusammen 85 Prozent des gesamten Netto-Geldvermögens: im Schnitt rund 270.000 Euro.