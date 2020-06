Privatkonkurs: Streit um Mindestquote

Der Privatkonkurs kann in zwei verschieden Verfahren, dem Abschöpfungsverfahren oder dem Zahlungsplanverfahren, abgewickelt werden.

Im Abschöpfungsverfahren muss ein Privat-Schuldner laut Weinhofer seinen Gläubigern innerhalb von sieben Jahren zumindest zehn Prozent Quote zahlen. Das heißt: Von seinem Lohn oder Gehalt wird in der Regel der pfändbare Teil bis auf das sogenannte Existenzminimum (857 Euro im Monat) abgeschöpft. Diesen pfändbaren Teil überweist der Arbeitgeber direkt an einen Treuhänder, der das Geld verwaltet und dann an die Gläubiger aufteilt.

„Erfüllt der Schuldner diese Quote von zehn Prozent in sieben Jahren, wird ihm die Restschuld erlassen und er kann neu durchstarten“, sagt Weinhofer. „Er kann aber auch schon nach drei Jahren von der Restschuld befreit werden, wenn er 50 Prozent der Schulden zurückgezahlt hat.“ Das Abschöpfungsverfahren hat aber oft böse Konsequenzen: Die Arbeitnehmer werden von ihren Arbeitsgebern mitunter gekündigt, sobald diese von der misslichen Lage des Mitarbeiters erfahren. Oft wollen die Arbeitgeber laut Weinhofer den damit verbundenen buchhaltärischen Aufwand nicht übernehmen.