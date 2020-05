Privates Smartphone dienstlich genutzt

Es beginnt in der Schule. Weil ohnehin jeder Schüler sein eigenes Smartphone, Tablet oder Notebook hat, warum soll die Schule eigene Geräte anschaffen? "BYOD – Bring Your Own Device" (Bring dein eigenes Endgerät) lautet das Schlagwort für die zunehmende Privatisierung der IT in Schule, Uni und Arbeitswelt.

In Unternehmen mutieren die eigenen mobilen Endgeräte wie selbstverständlich zum Ersatz-Büro, ein aktueller Werbespot preist sogar einen Klein-Transporter als bestens vernetzten Arbeitsplatz an. Immer online, immer erreichbar, natürlich auch zu Hause auf dem Sofa. Wenn das Privat-Handy mit dem Firmenserver verbunden ist und Daten permanent synchronisiert werden müssen, gibt es keinen Feierabend mehr.

Was aber, wenn das Handy verloren geht, irgendwelche Apps im Hintergrund vollen Zugriff auf alle gespeicherten Daten erlangen oder ein Angestellter samt Handy zum Mitbewerber wechselt?

Für Unternehmen könnte dies rasch zum Daten-Super-GAU werden. Zum einen verlieren sie zunehmend die Kontrolle über ihre Firmendaten. Für IT-Administratoren ist es fast unmöglich, alle sicherheitsrelevanten Risiken vorab zu erkennen und nötige Vorkehrungen zu treffen. Zum anderen läuft die Technikwelt der Rechtswelt auf und davon, und viele Fragen rund um Arbeits-, Datenschutz- oder Urheberrecht sind schlicht ungelöst. "Bring Your Own Device" kann damit zum "Bring Your Own Disaster" werden.