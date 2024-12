Primark-Chef: "Ich mag den Begriff Fast Fashion nicht"

Gegründet wurde Primark 1969 in Dublin unter dem Namen Penneys . Weil die Namensrechte in anderen Ländern vergeben waren, expandierte man als Primark. Heute zählt Primark 453 Filialen . 5 davon in Österreich : In Innsbruck, Pasching bei Linz, Graz, Gerasdorf und Vörsendorf (SCS).

Derzeit haben wir in Österreich keine Expansionspläne. Wenn sich ein guter Standort ergibt, könnten wir das aber in Betracht ziehen.

Paul Marchant: Der Wettbewerb entwickelt sich weiter. Wenn wir uns den stationären Handel und den Online-Handel in den letzten 15 Jahren ansehen, sehen wir viele Veränderungen. Natürlich beobachten wir die Konkurrenz, aber wir konzentrieren uns auf das, was wir tun. Wenn wir das richtige Produkt, den richtigen Preis und die richtige Qualität bieten, dann gewinnen wir.

Mit dem Weihnachtsgeschäft sind Sie zufrieden?

Unsere Weihnachtsprodukte – Pullis und Dekorationen – entwickeln sich gut. Die Kunden kaufen sie heuer früher. Ich vermute, weil sie sich aufmuntern wollen. Wir sehen Weihnachten sehr positiv entgegen.

Den Online-Handel verweigern Sie noch immer. Warum?

Das ist vor allem eine finanzielle Entscheidung. Unsere Margen sind nicht so hoch, dass wir zusätzliche Kosten tragen könnten. Im Online-Handel gibt es viele Retouren. Der stationäre Handel passt besser zu uns. Ich sehe uns dennoch als digitales Unternehmen.

Inwiefern?

Wir werden immer mehr zu einem digital erweiterten Geschäft. Unsere Website ist gut besucht. Kunden können dort sehen, ob die Waren in den Filialen vorrätig sind. Das bringt sie in die Läden. In Großbritannien haben wir in einigen Filialen Click&Collect gestartet. Das läuft sehr gut. Kunden können online bestellen. Wenn Sie die Ware abholen, nehmen sie oft noch etwas mit. Auch die Retouren sind im Vergleich zum Online-Handel gering. Wir wollen das auch in anderen Ländern anbieten.