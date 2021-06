Preisschere bei Wohnungskauf kleiner als bei Häusern

In Wien mussten Verkäufer in Margareten, Alsergrund und Döbling im Vorjahr mit 14 Prozent deutliche Preisabschläge hinnehmen, während die Differenz in anderen Bezirken wie Meidling oder Leopoldstadt oder Brigittenau mit zwei Prozent sehr klein ist.

Große Preisdifferenzen gab es auch in Tirol in Kitzbühel (19 Prozent), sowie in den beiden niederösterreichischen Orten Melk (15 Prozent) und Scheibbs (14 Prozent). Besonders klein war der Spielraum dagegen in Amstetten (NÖ), Mistelbach (NÖ) und Braunau am Inn (OÖ) mit jeweils nur einem Prozent.