Trotz gesunkener Preise im Februar: Nächste Energiepreiskrise steht bevor

Die Preise für Haushaltsenergie sind im Februar im Jahresvergleich erneut gesunken. Der Energiepreisindex (EPI) ging um 4,1 Prozent zurück, wie die Energieagentur mitteilte. Besonders deutlich gaben Strom mit -7,6 Prozent und Heizöl mit -7,2 Prozent nach. Im Vergleich zum Vormonat stieg der EPI hingegen um 1,1 Prozent.

Die Daten bilden die Lage vor Beginn des Iran-Kriegs ab, dessen Auswirkungen auf die Energiepreise erst in den kommenden Monaten sichtbar werden dürften.

Bereits im Februar deuteten die Treibstoffpreise auf eine Trendwende hin: Superbenzin verteuerte sich gegenüber Jänner um 1,3 Prozent, während Dieseltreibstoff um 2,2 Prozent zulegte. Heizöl verzeichnete mit einem Plus von 2,4 Prozent den stärksten Anstieg unter den flüssigen Energieträgern.

Trotz dieser Zuwächse lagen die Preise im Jahresvergleich weiterhin unter den Werten von 2025: Superbenzin war um 5,7 Prozent günstiger, Diesel um 4,7 Prozent und Heizöl um 7,2 Prozent. Ein Liter Superbenzin kostete im Februar durchschnittlich 1,49 Euro, Diesel 1,53 Euro und Heizöl 1,08 Euro pro Liter.