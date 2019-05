Preisdruck bei Bioprodukten steigt

Derzeit werden in Deutschland weniger als zehn Prozent der Anbaufläche für Biolandwirtschaft verwendet. Bis 2030 soll laut dem Koalitionsübereinkommen der deutschen Bundesregierung der Anteil auf 20 Prozent steigen. Vor allem in den vergangenen Monaten hat es in Deutschland verstärkte Bemühungen gegeben, den Biosektor auszubauen. Damit würde der wichtigste Exportmarkt „weniger aufnehmen“, verweist Wolf auf die Konsequenzen. Eine höhere Eigenproduktion und weniger Exporte sind die neuen Rahmenbedingungen für die Biolandwirtschaft . Die RWA verkauft sowohl Produkte für die Biolandwirtschaft als auch für den konventionellen Anbau.

Weiteres Ungemach droht den heimischen Bauern wegen des Handelsstreits zwischen den USA und China. Der Konflikt hat dazu geführt, dass China seine Soja-Importe aus den USA reduziert hat. US-Präsident Donald Trump macht seither Druck auf die EU, mehr Soja in den USA einzukaufen. Ein ähnliches Szenario könnte es auch bei Getreide geben. Wenn China in Zukunft sein Getreide nicht mehr in den USA einkauft, dann werde die Regierung in Washington versuchen, „US-Getreide am EU-Markt zu verkaufen“, ist Wolf überzeugt. Trump würde dann wohl wie beim Soja mit Sanktionen drohen, wenn die EU nicht größere Mengen an Getreide in den USA einkauft. Eine detaillierte Preisprognose für Getreide hält Wolf derzeit nicht für möglich. Die weltweite Produktion war im Vorjahr zwar gesunken, aber es gibt noch Reserven wegen der Überproduktion in den Jahren zuvor.