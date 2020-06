Preisanstieg wegen Netzausbau und teurer Frequenzen

In Zukunft wollen die Mobilfunker ihre Einnahmen auch über eine Verbraucherpreisindex-Anpassung absichern. Der Wegfall von Roaming-Einnahmen soll durch teurere Tarife im Inland kompensiert werden. Bei all den drohenden Mehrkosten müsse man sich allerdings das Verhältnis ansehen, meint Hannes Ametsreiter: "Wir haben in Österreich nach wie vor die billigsten Tarife in Europa und liegen 40 Prozent unter dem Durchschnitt."

Der A1-Chef sieht außerdem einen Faktor, der die Preise wieder drücken könnte: So genannte Mobile Virtual Network Operators (MVNO). Damit sind Netzbetreiber gemeint, welche die Infrastrukturen der großen Mobilfunker gegen Gebühr mitnutzen. Ihre Zahl soll in den nächsten Jahren steigen.