Preisabsprachen-Verdacht: So wurde im Straßenbau gemauschelt

Beim „ Vollschutz“ sollen „möglichst alle relevanten Mitbewerber“ eingebunden worden sein. So soll bei Besprechungen genau festgelegt worden sein, „welche Unternehmen an welche ihnen näher bekannten Mitbieter herantreten und Vereinbarungen für eine Zurückstehung, sprich einen Angebotsverzicht, treffen sollten“.

„Einen Unterschied zwischen dem Zurückstehen oder dem Legen eines höheren Angebots gibt es nicht“, sagte der Prokurist. „Die Vereinbarungen haben gegolten, unabhängig davon, ob sie ein Angebot gelegt haben oder nicht.“ Man sicherte sich offenbar so die Aufträge. Der gewinnende Bieter stand mit diesen „Vorkosten“ dann bei den „Unterlegenen“ in der Schuld. Am Ende wurden die Beträge mit Forderungen aus anderen mutmaßlich manipulierten Auftragsgewinnen gegenverrechnet; oder durch Subaufträge bzw. einem Abtausch von Projekten ausgeglichen.

Laut Aktenlage soll die Baufirma Kostmann über die Jahre 1,7 Millionen Euro „Vorkosten“ Mitbewerbern „in Rechnung gestellt“ haben und sie soll selbst mit 1,4 Millionen Euro „Vorkosten“ bei den Mitbewerbern in der Kreide gestanden sein.

Wenn man das hochrechnet, dann sollten Auftragsvolumina in Höhe von 150 bis 300 Millionen Euro von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen betroffen gewesen sein. Die Ermittler rechnen eher vorsichtig. Sie sprechen von mehr als 100 Millionen Euro.

„Wir bitten um Verständnis, dass wir zu Akteninhalten der Staatsanwaltschaft keine Stellungnahme abgeben“, so die Porr. „Wir arbeiten intensiv an der Aufklärung der Vorwürfe und kooperieren mit den Behörden. Die internen Untersuchungen sind noch am Laufen.“ Auch bei der Strabag ist man einsilbig. „Wir sind gerade intensiv beschäftigt, alle neuen Erkenntnisse aufzuarbeiten und die Unterlagen zu sichten“, heißt es bei der Strabag. „Der Vorgang wird noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Die Strabag wird in Fällen von nachgewiesenem Fehlverhalten angemessene Konsequenzen ziehen.“