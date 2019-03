Posten: SPÖ wirft Regierung Günstlingswirtschaft vor

Telekom, ÖBB, Asfinag, die Staatsholding ÖBAG oder die Nationalbank – die Postenbesetzungen in staatsnahen Unternehmen veranlassen die SPÖ jetzt zu einem parlamentarischen Anfrage-Marathon an alle Regierungsmitglieder. Die Opposition will es genau wissen und bezieht sich auf alle rund 100 Gesellschaften, an denen der Bund derzeit beteiligt ist. Hinterfragt werden nicht nur Aufsichtsrats- und Vorstandsbestellungen, sondern auch Änderungen im mittleren Management.

„Wir wollen wissen, nach welchen Kriterien die Regierung die aktuellen Besetzungen in staatsnahen Unternehmen entscheidet“, sagt SPÖ-Geschäftsführer Thomas Drozda gegenüber dem KURIER. Schaue man sich die Namen an, „erhärtet sich der Verdacht, dass auf Qualifikationen verzichtet wird und stattdessen Verwandte, Vettern und Günstlinge von Kurz, Strache und den restlichen Regierungsmitgliedern zum Zug kommen. Es ist demokratiepolitisch bedenklich und wirtschaftspolitisch fahrlässig, wenn wertvolle Expertise verloren geht, weil man die Experten rauswirft und den Freundeskreis versorgt“.