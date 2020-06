Post verdiente heuer deutlich mehr

Der Umbau des Filialnetzes soll 2013 abgeschlossen sein. Die Post betreibt derzeit noch 606 eigene Filialen, dazu kommen bereits knapp 1300 Postpartner. Bis Ende 2013 soll die Zahl der Eigenfilialen, die gemeinsam mit dem Bankpartner Bawag/PSK betrieben werden, auf rund 500 sinken. Die Zahl der Postpartner könnte auf rund 1500 ausgebaut werden.

In Zukunft setzt die Post – die die Belegschaft in Österreich (rund 19.500) weiter reduzieren will – stärker auf Selbstbedienung. Frankierautomaten sollen das Anstellen am Schalter wegen einer Briefmarke ersparen, die SB-Bereiche in den Filialen werden ausgebaut. An Orten mit großer Konsumentenfrequenz (etwa einkaufszentren) sollen zusätzlich SB-Bereiche ohne Filiale dahinter installiert werden. Auch die Paket-Abholautomaten in großen Wohnhausanlagen werden ausgebaut, derzeit etwa in Graz.