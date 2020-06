Post stellt bald im Ausland zu

Die österreichische Post klingelt bald an Haustüren im Ausland. Mit der Liberalisierung der Postmärkte im Jahr 2013 auch in den osteuropäischen EU-Ländern will die heimische Post dort auch in den klassischen Briefmarkt einsteigen. Post-Chef Georg Pölzl: "In diesen Ländern ist der Markteintritt deutlich leichter als in Österreich." Hierzulande sei die flächendeckende gute Versorgung durch die Post selbst – so Pölzl selbstbewusst – für die meisten potenziellen Konkurrenten eine zu hohe Hürde im Briefgeschäft.

Derzeit ist die Post über zugekaufte Firmen in Südost- und Osteuropa im Geschäft mit unadressierten und adressierten Werbesendungen (Infomails) und in der Paketzustellung tätig. Zuletzt kauften sich die heimischen Postler bei Infomail-Unternehmen in Polen und Bulgarien ein. Die Umsätze sind allerdings noch recht bescheiden, denn den Großteil des Auslandsumsatzes von rund 500 Millionen Euro jährlich steuert die deutsche Paket- und Logistiktochter transoflex bei.

In naher Zukunft könnte es aber auch wieder größere Zukäufe gebe, laut Pölzl verfüge die Post über eine gut gefüllte Kriegskasse, "wir können uns auch etwas Größeres leisten, wenn sich etwas anbietet". Konkrete Pläne nennt er vorerst nicht, das würde "nur die Preise in die Höhe treiben".