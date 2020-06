Post sieht Wachstum nur im Ausland

Die Post will zwar im Inland "um jeden Brief kämpfen", Umsatzsteigerungen und Wachstum sieht Post-Chef Georg Pölzl allerdings "hauptsächlich durch Zukäufe" in Ost- und Südosteuropa. Pölzl: "Wir sind laufend auf der Suche nach attraktiven Möglichkeiten, im Ausland gute Geschäfte zu machen."

Denn das gewinnträchtige Briefgeschäft in Österreich wird wegen der Substitution durch eMails auch in den nächsten Jahren weiter um rund drei Prozent jährlich schrumpfen. Was durch die Zuwächse im Paketgeschäft bei Weitem nicht kompensiert werden kann. In Zahlen: Von den 5,7 Milliarden Sendungen im Vorjahr in Österreich waren "nur" rund 140 Millionen Pakete, der Löwenanteil "echte" Briefe (931 Millionen) und Werbesendungen (4,7 Milliarden).