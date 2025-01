Rekordjahr für die Post: Mehr als 500 Millionen Pakete transportiert

Die Österreichische Post hat im vergangenen Jahr mit 508 Millionen transportierten Paketen im In- und Ausland einen Rekord aufgestellt. Allein in Österreich sei mit 224 Mio. Paketen ein Mengenwachstum von 12 Prozent erreicht worden, teilte der teilstaatliche Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit.