Post muss weiter Jobs abbauen

KURIER: Die Post lässt offenbar immer mehr Briefe durch die eigene Billig-Tochter feibra zustellen, die Gewerkschaft befürchtet einen weiteren massiven Personalabbau bei den Zustellern. Warum lagern Sie immer mehr an die feibra aus?

Georg Pölzl: Der Postmarkt ist liberalisiert. Und im Markt gibt es Nachfrage nach noch billigerer Zustellung. Da sieht dann aber auch die Qualität anders aus. Die Post kann das aber nicht, wir können nicht billiger werden. Und wir können und wollen auch die Qualität nicht senken. Die feibra als unabhängiger Briefzusteller macht der Post Konkurrenz wie auch andere Anbieter, das haben wir zu akzeptieren. Dabei geht sie auch immer stärker in die Zustellung von adressierten Sendungen.

Sie können doch nicht so tun, als wäre die feibra irgendein Konkurrent. Das ist eine Post-Tochter. Und die Gewerkschaft argumentiert, Sie könnten ja der feibra bestimmte Dienstleistungen verbieten, um zuerst die eigenen Zusteller auszulasten ...

Das könnte ich theoretisch tun, aber das werde ich nicht tun. Die feibra wird völlig unabhängig geführt und das ist auch gut so. Sie arbeitet ganz anders und bietet ein ganz anderes Produkt. Was die feibra produzieren kann, bietet die Post gar nicht an. Und noch einmal: Es gibt einen liberalisierten Markt und wenn nicht die feibra billige Services anbietet, macht es ein anderer.

Was kann die feibra, was die Post nicht kann?

Die Post bietet vor allem Privatkunden, aber natürlich auch Geschäftskunden die Zustellung von Sendungen einen Tag nach Aufgabe durch den Absender an, im Fachjargon heißt das E plus 1. Die feibra ist im Geschäft von Privat zu Privat überhaupt nicht vertreten, sie ist im so genannten B2C-Geschäft, sie stellt Schriftstücke von Unternehmen an Privatkunden zu. Diese sind nicht so dringend oder zeitkritisch wie das, was man normalerweise zur Post bringt. Also in den meisten Fällen E plus 5. Dafür ist der Preis wesentlich niedriger.