Post mit deutlichem Gewinn

Zur Ergebnisverbesserung trug auch die Kostensenkung durch Personalabbau bei. Die Post-Belegschaft in Österreich schrumpfte neuerlich um gut 800 auf knapp unter 20.000. In den kommenden Jahren wird der Personalabbau - so Pölzl - durch das Nichtersetzen des natürlichen Abgangs und durch den Wechsel von beamteten Postlern zu anderen Bundesdienststellen im gleichen Ausmaß weitergehen.



Weiter gehen wird auch die Schließung eigener Filialen. Von derzeit noch gut 700 bleiben nur rund 500 übrig, die gemeinsam mit dem Bankpartner Bawag/PSK betrieben werden. Dafür soll die Zahl der Post-Partner von derzeit rund 1200 auf 1500 steigen.



Den Post-Kunden will Pölzl künftig den Weg zur Filiale ersparen, um etwa einen eingeschriebenen Brief abzuholen. Dieser wird in einer Box im Wohnhaus deponiert, die der Empfänger mit einem Code, der in den Briefkasten geworfen wird, öffnen kann. Derzeit läuft ein Pilotversuch mit Wiener Wohnen.