Post-Gewinn bricht im ersten Quartal massiv ein

Die Österreichische Post hat im ersten Quartal 2026 in einem schwierigen Marktumfeld deutlich weniger Gewinn gemacht. Das Periodenergebnis brach von 39,6 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf 15,3 Mio. Euro massiv ein. Der Umsatz erhöhte sich indessen geringfügig um 0,9 Prozent auf 770,7 Mio. Euro - gestützt vom Paketgeschäft, das vor allem vom Versandhandel angetrieben wird. Weitere Rückgänge gab es dagegen bei Brief- und Werbemengen.

In der Sparte Brief, Filiale & Services sanken die Umsätze um 7,6 Prozent auf 289,9 Mio. Euro. Ausschlaggebend war der strukturelle Rückgang des Briefvolumens. Da Werbekunden sparen müssen, war zudem das Werbegeschäft rückläufig. Deutlich besser lief das Paketgeschäft. In der Sparte E-Commerce & Logistics legten die Umsätze um 6,9 Prozent auf 447,4 Mio. Euro zu. Während sich das Geschäft in Südost- und Osteuropa gut entwickelte, gab es in der Region Türkei - diese umfasst die Länder Türkei, Aserbaidschan, Georgien und Usbekistan - Mengenrückgänge aufgrund von restriktiven Importregeln für Pakete aus Asien. Dieser Mengenentfall sowie der Wettbewerb in Südost- und Osteuropa und die Transformation im Telekommunikationsbereich drückten das Ergebnis deutlich nach unten. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sank von 101,6 Mio Euro im Vorjahr auf 93,8 Mio Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) ging von 48,4 Mio Euro auf 36,8 Mio Euro zurück. Unterm Strich blieben nur noch 15,3 Mio. Euro übrig, nach 39,6 Mio. Euro in der Vorjahresperiode.