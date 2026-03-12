Vision 2030: Walter Oblin will aus der Post mehr als eine Post machen

Nach einem außergewöhnlich guten Jahr 2024 musste die teilstaatliche Post AG - 52,8 Prozent gehören der Republik - im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 bei Umsatz und Ertrag Federn lassen. 2024 gab es freilich bundesweite Wahlen, wodurch das Ergebnis um 40 Millionen Euro positiv beeinflusst wurde. Weitere 80 Millionen Euro kamen aus Wechselkursgewinnen im Vergleich zur türkischen Lira herein. Insofern relativierte Post-Chef Walter Oblin am Donnerstag bei der Bilanz-Präsentation das leichte Minus und gab sich zufrieden mit dem aus seiner Sicht stabilen Ergebnis in einem schwierigen Marktumfeld. Konkret reduzierte sich der Umsatz der Post 2025 um 2,6 Prozent auf 3,043 Milliarden Euro. Das Briefgeschäft ist seit vielen Jahren rückläufig, bringt aber immer noch mehr als 1,1 Milliarden Euro an Umsatz. Noch einmal leicht zulegen konnte das Paket-Geschäft, es trägt 1,72 Milliarden Euro zum Gesamtumsatz bei. Der Rest kommt von der Bank99, die erstmals nach fünf Jahren auf dem Markt auch einen kleinen Gewinn abwarf.

Unterm Strich verzeichnet das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) einen Rückgang von 2,2 Prozent auf 413,3 Mio. Euro. Von 145,9 auf 134 Millionen Euro, also um 8,1 Prozent, sank der Gewinn des Unternehmens. Die Post-Aktie reagierte auf die Zahlenvorlage mit minus 2,0 Prozent auf 33 Euro. Die Analysten der Erste Group und von Barclays bewerteten die vorgelegten Ergebnisse als weitgehend im Rahmen der Erwartungen.