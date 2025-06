Post-Chef fordert neues Rahmenrecht für fairen Wettbewerb gegen Amazon & Co

Das 20 Jahre alte Postmarktgesetz gehöre dringend reformiert, um einen "Wettbewerb auf Augenhöhe" mit der internationalen Konkurrenz von DHL bis Amazon zu ermöglichen. Das forderte am Dienstag Post-General Walter Oblin im Klub der Wirtschaftspublizisten. "Wir wünschen uns moderne Rahmenbedingungen für einen österreichischen Leitbetrieb mit 20.000 Beschäftigten", formulierte Oblin in Richtung der Regulierungsbehödre bzw. dem aktuell für das teilstaatliche Unternehmen zuständigen Vizekanzleramt.

An Beispielen für veraltete Rahmenbedingungen fehlt es Oblin nicht. So ist die Post beispielsweise im stark rückläufigen Briefgeschäft noch immer preisreguliert und darf pro Brief nicht mehr verlangen als vorgeschrieben. "Wir wollen mehr Freiheit in der Preisgestaltung. Aber niemand braucht Sorge haben, dass wir uns selbst aus dem Markt preisen", sagt Oblin.