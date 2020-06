Post bringt "gelben Zettel" per App aufs Smartphone

Mit der neuen Post-App, die ab sofort zum Download bereit steht, macht die österreichische Post einen großen Schritt in Richtung 21. Jahrhundert und wirft den "gelben Zettel", also die Benachrichtigung, wo ein Paket abzuholen ist, nicht nur in den Briefkasten, sondern stellt ihn zusätzlich elektronisch auf das Smartphone oder Tablet zu.

Befindet man sich während des Zustellversuchs etwa in der Arbeit, kann man im Idealfall am Heimweg sein Paket in der Postfiliale abholen, indem man die elektronische Zustellbenachrichtigung vorzeigt, ohne den gelben Zettel vorher aus dem Briefkasten holen zu müssen. Die elektronische Benachrichtigung kann auch an Freunde oder Bekannte weitergeleitet werden.

Damit Zustellbenachrichtigungen per E-Mail oder Push-Nachricht auf das Smartphone zugestellt werden können, ist eine Registrierung unter Angabe des Namens, Wohnadresse, Telefonnummer und Geburtsdatum notwendig.