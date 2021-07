Porsche ruft 100.000 Cayenne zurück

Es ist die größte Rückrufaktion in der Geschichte des deutschen Sportwagenbauers Porsche: 100.000 Besitzer junger Cayenne-Modelle werden in die Werkstätten gebeten.

Bei internen Qualitätsuntersuchungen wurde festgestellt, dass sich die Frontscheinwerfer bei Cayenne der Baujahre 2011 und 2012 "in seltenen Fällen" lösen können. Bereits in 40 Fällen habe sich das Scheinwerfermodul gelöst, fünf Mal seien sie lose gewesen. Wie viele Fahrzeuge letztendlich repariert werden müssten, sei schwer abzuschätzen, sagte ein Sprecher. Die Besitzer werden angeschrieben, die Reparaturarbeiten dauern rund 45 Minuten.

"Eine Aktion in der Größenordnung hatten wir noch nicht", sagte der Sprecher. Das liegt auch an den Produktionszahlen: Auf Basis der Absatzzahlen 2011 - insgesamt rund 120.000 Modelle weltweit - ist inzwischen jeder zweite Porsche ein Cayenne. Auch in China, wo Porsche derzeit seinen wichtigsten und am rasantesten wachsenden Markt hat, ist die Geländelimousine begehrt.