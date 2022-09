Porsche-Börsengang für 29. September geplant

Milliarden-Investitionen

Den jahrelang immer wieder ins Spiel gebrachten Börsengang prüften die Unternehmen seit Februar, vor zwei Wochen fiel der grundsätzliche Beschluss. Europas größte Autogruppe will so zusätzliche Geldquellen anzapfen. Die VW AG plant Milliarden-Investitionen aus den Einnahmen. Zudem hofft sie, selbst für Anleger attraktiver zu werden. Porsches Bewertung schätzten mehrere Analysten zuletzt auf 70 bis 85 Milliarden Euro, andere Prognosen gingen von 80 bis 100 Milliarden Euro aus. VW kommt am Finanzmarkt derzeit auf gut 87 Milliarden Euro.

Das Grundkapital der Porsche AG wurde zur Hälfte in stimmrechtslose Vorzugs- und stimmberechtigte Stammaktien aufgespalten. Bis zu ein Viertel der Vorzüge - also in etwa ein Achtel aller Anteile - sollen demnächst in den Handel gehen. Vollständig umgesetzt sein könnte die Neuemission bis zum Jahresende, wie es zuletzt hieß.