Porr: Die Maulwürfe unter Stuttgart

Allein in Deutschland hat die Porr seit 2004 Aufträge im Wert von 700 Millionen Euro im Tunnelbau erhalten. Aus dem großen Nachbarland kommen aber auch andere Orders: Erst vor Kurzem hat die Porr den Auftrag erhalten, Fahrbahn, Lärm- und Windschutzwände für ein Teilstück der Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecke Erfurt-Halle zu bauen. Auftragsvolumen: 200 Mio. Euro.



In Deutschland kann die Porr also Zuwächse verzeichnen, ebenso in Österreich, der Schweiz und Polen. Rückgänge gibt es dagegen in Ungarn und Tschechien. Dafür entwickelt sich das Geschäft "mit Katar vielversprechend", so Strauss. Und aus St. Petersburg erwartet er heuer noch ein oder zwei Aufträge (im Bereich Tunnel- und Brückenbau). "Die Porr wird weiter wachsen", ist Strauss optimistisch, der sich auf Akquisitionen etwa im Bereich Eisenbahnbau vorbereitet.



Heuer, auch unter dem Diktat knapper Staatskassen, werde es allerdings kein Wachstum geben. "2011 ist das Jahr der Reorganisation." So erhielt der Konzern erst kürzlich grünes Licht der EU-Kommission für die Übernahme jener gut 47 Prozent, die die Wiener Stadtwerke an der Teerag-Asdag hielten. Zur Reorganisation gehört aber auch, dass die Porr Mitarbeiter im Verwaltungsbereich abbaut. In den Bau-Fachbereichen werden dagegen "sehr gute Mitarbeiter gesucht".



Das Ergebnis werde heuer stabil bleiben, hat sich Strauss vorgenommen. Im Vorjahr war der operative Gewinn krisenbedingt von 64 auf 49,1 Millionen Euro zurückgegangen. Das Konzernergebnis war von 31 auf 16,7 Millionen Euro gefallen. Der Hintergrund: Wirtschaftskrisen, wie jene des Jahres 2009, erwischen die Baubranche immer zeitversetzt.