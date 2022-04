Porr-Chef Strauss: Gewinnsteigerung kommt vor Umsatzwachstum

Gewinnsteigerung hat Priorität vor dem Umsatzwachstum – diese Strategie hat Karl-Heinz Strauss, Chef des börsennotierten Baukonzerns Porr, für die nächsten Jahre ausgegeben. Gestern, Donnerstag, präsentierte der Manager die Bilanz 2021.

„Das Marktumfeld war im Vorjahr für die Baubranche kein einfaches, unter anderem war es geprägt durch Lieferengpässe und Kostensteigerungen. Unter diesen herausfordernden Umständen hat sich die Porr dank ihrer starken Marktposition sehr gut behaupten können“, sagte Strauss. „Wir haben geliefert. Mit der selektiven Annahme von Aufträgen und der Erhöhung der operativen Effizienz haben wir für ausgezeichnete Ergebnisse gesorgt.“ Die Porr habe das durch die Pandemie ausgelöste Tief hinter sich gelassen. Die Auftragsbücher sind voll, der Auftragsstand stieg um zehn Prozent auf 7,76 Milliarden Euro. In Zentral- und Südosteuropa ist der Auftragsstand fast um 20 Prozent gestiegen.

So hat der Konzern weitere Großprojekte an Land ziehen können, vor allem in Rumänien. Dazu zählt das vierte Baulos für die Autobahn-Strecke von Sibiu nach Pitesti. Außerdem ist die Porr am Ausbau des Wiener U-Bahnnetzes beteiligt.